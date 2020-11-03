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Стрельба в Вене. Последние данные

00:53
  • вторник
  • 03 ноября 2020

Террористы совершили атаки в шести районах города

Стрельбу в Вене устроили несколько человек, один из нападавших был застрелен полицией. Об этом сообщили в управлении полиции столицы Австрии.

По предварительным данным, в результате атаки погиб один человек. Несколько человек получили ранения, в том числе полицейский. По данным газеты Kurier, в больницах находится по меньшей мере 15 пострадавших. Официального подтверждения этой информации нет.

Как сообщили в полиции, террористы совершили атаки в шести районах Вены.

Ранее СМИ сообщали о захвате заложников в одном из ресторанов в центре города, однако эта информация не подтвердилась.

Информация актуальна на 0:50.

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Стрельба в Вене
Стрельба в Вене
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