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На Украине активизировались противники Зеленского

09:28
  • вторник
  • 03 ноября 2020

Им больше не может помешать высокий рейтинг президента

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили ситуацию на Украине. Означает ли конфликт президента Украины с Конституционным судом окончательный провал антикоррупционных обещаний Владимира Зеленского? Как отреагируют на скандал в Киеве западные партнёры страны? Сколь обоснованы возникшие на этом фоне слухи о возможном возвращении в большую украинскую политику Михаила Саакашвили и даже об организации под его руководством нового "Майдана"? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

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"Желающих разогнать Зеленского становится всё больше. Раньше им мешал высокий рейтинг президента, а где теперь эти 72%? Поэтому противники президента активизировались. Но спонсоры всех этих процессов на постсоветском пространстве сейчас заняты Белоруссией и Молдовой, поэтому пока, я думаю, они не будут сносить Зеленского", - сказал эксперт.

Полный комментарий смотрите в видео:

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