На Украине активизировались противники Зеленского

Им больше не может помешать высокий рейтинг президента

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили ситуацию на Украине. Означает ли конфликт президента Украины с Конституционным судом окончательный провал антикоррупционных обещаний Владимира Зеленского? Как отреагируют на скандал в Киеве западные партнёры страны? Сколь обоснованы возникшие на этом фоне слухи о возможном возвращении в большую украинскую политику Михаила Саакашвили и даже об организации под его руководством нового "Майдана"? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

"Желающих разогнать Зеленского становится всё больше. Раньше им мешал высокий рейтинг президента, а где теперь эти 72%? Поэтому противники президента активизировались. Но спонсоры всех этих процессов на постсоветском пространстве сейчас заняты Белоруссией и Молдовой, поэтому пока, я думаю, они не будут сносить Зеленского", - сказал эксперт.

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