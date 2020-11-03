Законодателей Петербурга возмутили киоски "Печать", торгующие шавермой

В городе нашли более 200 таких ларьков

Духовная пища отдельно, отдельно шаурма. Если увидите в Северной столице киоск с прессой, не верьте глазам своим.

В Санкт-Петербурге законодателей возмутило, что в газетных киосках, прикрываясь печатной продукцией, торгуют вовсе не печатаным товаром. Аксессуарами для мобильных и шаурмой. Извините, в местном прочтении – шаверма.

Дело в том, что в Северной столице запрещено торговать ближе 50 метров от метро, исключение только для цветов и печатной прессы. Но в Петербурге насчитали двести с лишним ларьков с льготной арендой, которые, прикрываясь газетами, по сути являются точками общепита, передает "ТВ Центр".

"Наличие в ассортименте двух пожелтевших журналов советского периода не свидетельствует о том, что такие точки действительно распространяют периодическую печать", - заявил Денис Четырбок, депутат петербургского Законодательного собрания от "Единой России".

Пресловутая шаурма теснит печатное слово не только в Петербурге. В Казани, сообщает местный инфосайт, киоск с названием "Газеты, журналы – Шаурма, пицца" изводил жителей соседних домов запахом горелого жира и постоянным дымом. Помои выливали прямо на газон. После жалоб киоск перелицевали. Прямо на европейский лад. Поменялась только надпись – слово шаурма латиницей. На вкус и качество товара это не повлияло.

Борьба печатного слова с фейковым общепитом не окончена. Но если видите надпись "Пресса", то помните - иногда в действительности все не так, как на самом деле.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"