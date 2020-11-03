Россиян предупредили об опасности лифтов во время коронавируса

Риск заразиться очень высок

Человек может заразиться коронавирусом в лифте, если до этого в нем проехал зараженный.

Об этом РИА Новости рассказал ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Все дело в том, что помещение лифта маленькое и практически не проветривается, поэтому микробы остаются в нем надолго.

"Если инфицированный человек покашлял, то аэрозоль, содержащий коронавирус, какое-то время может находиться в воздухе, тем более что помещение маленькое, оно никак не проветривается, поэтому и заражение возможно", - объяснил Лебедев.

Ранее по всей России был введен обязательный масочный режим. Носить средств защиты необходимо в местах массового пребывания, транспорте и лифтах.

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