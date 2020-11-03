Школьников из Владивостока ждут длинные осенние каникулы

Их решено продлить из-за COVID-19

В школах Владивостока продлили осенние каникулы из-за увеличения числа заболевших коронавирусной инфекцией, об этом сообщили в мэрии города. На территории Приморья аналогичное решение принято в Арсеньеве, Артеме, Находке и Уссурийске.

"Осенние каникулы в 78 муниципальных школах Владивостока продлены до 14 ноября включительно. Соответствующее постановление 2 ноября подписал глава города Олег Гуменюк", - сказано в сообщении.

Отмечается, что к 31 октября во Владивостоке на дистанционное обучение перешли 169 классов из 39 школ. Теперь каникулы продлятся до 14 ноября. За это время в учебных заведениях будет проведена дополнительная санитарная обработка, передает РИА Новости.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 46,8 миллиона человек, 1,21 миллион из них скончались. В России выявлено 1,66 миллиона заболевших, более 28 тысяч пациентов скончались.

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