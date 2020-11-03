Выяснилась неожиданная опасность интернет-опросов

Под угрозой конфиденциальная информация

Участие в интернет-опросах за вознаграждение может представлять угрозу для безопасности персональных данных, заявил начальник отдела по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.

Эксперт призвал соблюдать осторожность при прохождении интернет-опросов, за которые предлагаются солидные денежные вознаграждения. Их могут проводить мошенники. Главная их цель - выудить из жертвы одноразовый пароль из СМС и пароль от банковского приложения.

"Зная персональные данные и реквизиты платежных инструментов жертвы, злоумышленник может совершать попытки расходных операций по ее банковской карте (например, сделать покупки или переводы). Более того, он может получить полный доступ, например, к дистанционному банковскому обслуживанию", - рассказал Алексей Сизов агентству "Прайм".

Специалист также напомнил, что злоумышленники часто получают доступ к конфиденциальным данным граждан, обзванивая их под видом сотрудников банка.

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