ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Число жертв теракта в Вене выросло до двух

08:28
  • вторник
  • 03 ноября 2020

По последним данным, 15 человек получили ранения в результате стрельбы

Жертвами теракта в Вене стали два человека. Об этом сообщил мэр города Михаэль Людвиг. По его словам, от полученных ран скончалась женщина.

Стрельба в Вене. Последние данные
Полиция разыскивает 7 причастных к теракту в Вене

Информация о семи погибших не подтвердилась. По уточненным данным, 15 человек получили ранения. Еще один погибший - террорист.

Стрельба в центре австрийской столицы произошла накануне недалеко от главной синагоги города. Нападавших было несколько, один из них застрелен. Полиция расценивает произошедшее как теракт.

В настоящий момент продолжается операция по поимке преступников, передает "Интерфакс". Полиция Вены попросила жителей по возможности оставаться дома.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Полиция Австрии
Полиция Австрии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.