Число жертв теракта в Вене выросло до двух

По последним данным, 15 человек получили ранения в результате стрельбы

Жертвами теракта в Вене стали два человека. Об этом сообщил мэр города Михаэль Людвиг. По его словам, от полученных ран скончалась женщина.

Информация о семи погибших не подтвердилась. По уточненным данным, 15 человек получили ранения. Еще один погибший - террорист.

Стрельба в центре австрийской столицы произошла накануне недалеко от главной синагоги города. Нападавших было несколько, один из них застрелен. Полиция расценивает произошедшее как теракт.

В настоящий момент продолжается операция по поимке преступников, передает "Интерфакс". Полиция Вены попросила жителей по возможности оставаться дома.

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