Врач объяснил, зачем переболевшим делать прививку от COVID-19

После первого заражения можно заболеть повторно

Формирование антител у переболевших коронавирусной инфекцией и сделавших прививку происходит по-разному, однако наибольшую защиту от болезни получают те, кто успел вылечиться от COVID-19, а после вакцинировался.

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок предупредил, что даже при наличии антител нельзя ощущать себя в полной безопасности. Врач отметил, что степень защиты организма от коронавируса зависит от многих факторов.

"Даже те люди, которые переболели ковидом и у которых есть антитела, для них вакцина будет служить ревакцинацией. Они получат антиген, на него организм среагирует, и у них титр антител поднимется еще выше, чем после перенесенного заболевания. Они получат больше защиты", - рассказал специалист.

Он подчеркнул, что если человек переболел COVID-19 в легкой или крайне тяжелой форме, то после выздоровления ему точно нужна вакцинация. Это объясняется тем, что при легком течении болезни вырабатывается малое количество антител, а при тяжелом на их количество влияют принимаемые для лечения сильнодействующие препараты, передает Радио Sputnik.

На сегодняшний день в России зарегистрировано уже две вакцины от COVID-19. Первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции "Спутник V" создали ученые из НИЦ имени Гамалеи. Вторая вакцина "ЭпиВакКорона" изготовлена специалистами новосибирского центра "Вектор". Об этом объявил президент страны Владимир Путин. Уже более 20 стран выразили желание приобрести российский препарат от COVID-19.

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