ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Врач объяснил, зачем переболевшим делать прививку от COVID-19

08:56
  • вторник
  • 03 ноября 2020

После первого заражения можно заболеть повторно

Формирование антител у переболевших коронавирусной инфекцией и сделавших прививку происходит по-разному, однако наибольшую защиту от болезни получают те, кто успел вылечиться от COVID-19, а после вакцинировался.

Названы сроки массовой вакцинации препаратом от "Вектора"
ВОЗ заявила о снижении темпов роста заболеваемости COVID-19

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок предупредил, что даже при наличии антител нельзя ощущать себя в полной безопасности. Врач отметил, что степень защиты организма от коронавируса зависит от многих факторов.

"Даже те люди, которые переболели ковидом и у которых есть антитела, для них вакцина будет служить ревакцинацией. Они получат антиген, на него организм среагирует, и у них титр антител поднимется еще выше, чем после перенесенного заболевания. Они получат больше защиты", - рассказал специалист.

Он подчеркнул, что если человек переболел COVID-19 в легкой или крайне тяжелой форме, то после выздоровления ему точно нужна вакцинация. Это объясняется тем, что при легком течении болезни вырабатывается малое количество антител, а при тяжелом на их количество влияют принимаемые для лечения сильнодействующие препараты, передает Радио Sputnik.

На сегодняшний день в России зарегистрировано уже две вакцины от COVID-19. Первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции "Спутник V" создали ученые из НИЦ имени Гамалеи. Вторая вакцина "ЭпиВакКорона" изготовлена специалистами новосибирского центра "Вектор". Об этом объявил президент страны Владимир Путин. Уже более 20 стран выразили желание приобрести российский препарат от COVID-19.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Масочный режим
Масочный режим
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.