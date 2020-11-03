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В России ужесточат правила ремонта автомобилей

09:06
  • вторник
  • 03 ноября 2020

Цель поправок - повышение безопасности на дорогах

В 2022 году в силу могут вступить поправки, которые обяжут российских водителей проходить техосмотр даже после минимальных изменений в автомобиле. 
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Автомобилистам придется отправлять машину на внеплановый технический осмотр после установки спойлеров, антенн, люков, воздухозаборников и других деталей, а также устройств для буксировки прицепов, мультимедийного и компьютерного оборудования, средств сигнализации и колес большего размера. 

Кроме того, автомобилистам запретят ставить на машины бэушные ремни, подушки безопасности, глушители системы выпуска и другие комплектующие, которые влияют на безопасность авто. 

"Указанные положения могут привести к тому, что граждане будут лишены возможности использовать для ремонта автомобилей более дешевые, восстановленные на территории России компоненты или запчасти с выведенных из эксплуатации автомобилей. Они вынуждены будут купить новые, импортные", - заявил сенатор Совета Федерации Андрей Кутепов. 

Он попросил министра промышленности Дениса Мантурова учесть, что поправки ударят по рынку независимых автосервисов и компаний, которые продают подержанные запчасти. Гражданам придется обращаться к официальным дилерам, торгующим новыми импортными запчастями. В итоге ремонт машины будет обходиться дороже, пишут "Известия"

Новые правила содержатся в третьем пакете поправок в техрегламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств". Его разработали в Минпромторге. Сейчас документ проходит согласительные процедуры. Ожидается, что процесс согласований завершится к концу этого года. В 2021 году пакет поправок будут обсуждать в правительстве, в 2022 году он может вступить в силу.

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