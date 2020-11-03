В США началось голосование на выборах президента

Открылся первый участок

В США состоялось первое голосование в рамках президентских выборов.

После полуночи открылся первый избирательный участок в поселке Диксвилл-Нотч (штат Нью-Гэмпшир, США). Там проживают всего 12 жителей, пишет ТАСС.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября. От республиканцев за кресло президента будет бороться действующий глава государства Трамп, от демократов - бывший вице-президент Джо Байден.

Нынешние выборы в США уже назвали самыми напряженными из-за накопившихся противоречий в обществе. По результатам опросов СМИ, за Трампа проголосовали бы 42% американцев, а за его оппонента - 52%.

Кроме президента, сегодня американцам предстоит выбрать вице-президента, 435 членов Палаты представителей, 35 сенаторов и 13 губернаторов штатов и территорий.

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