Михаил Ефремов остался без денег

Сейчас актер не может выполнить обязательства перед семьей погибшего водителя

Адвокат Михаила Ефремова Петр Хархорин объяснил, почему актер до сих пор не возместил ущерб матери и гражданской жене погибшего в смертельном ДТП водителя Сергея Захарова. По словам юриста, у артиста попросту нет на это денег.

Хархорин рассказал, что Ефремов в настоящее время не имеет доступа к своим банковским счетам, воспользоваться ими не может и жена актера. Лишь после вступления приговора в законную силу Ефремов сможет сделать доверенность на супругу – тогда она сможет воспользоваться деньгами.

Адвокат добавил, что те три миллиона рублей, которые получили от Ефремова трое потерпевших по делу, были собраны при помощи родственников, друзей и знакомых артиста, передает МК.

Вечером 8 июня актер Михаил Ефремов стал участником ДТП на Садовом кольце, в результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров умер в больнице спустя несколько часов. В ходе судебного процесса адвокат Ефремова Эльман Пашаев всячески пытался доказать, что артист не сидел за рулем автомобиля, но в результате актер признал себя виновным. Суд приговорил Ефремова к 8 годам в колонии общего режима, штрафу в 800 тысяч рублей и лишению водительских прав на 3 года после освобождения. После оглашения приговора актер отказался от услуг Пашаева. Новый адвокат Ефремова Владимир Васильев обратился в суд с просьбой смягчить приговор. Он заявил, что Пашаев оказывал давление на подзащитного. Впоследствии Мосгорсуд смягчил наказание Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП. В колонии общего режима актер проведет 7,5 лет вместо 8.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"