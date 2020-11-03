Беременность вдвое повышает риск смерти от коронавируса

Некоторые факторы усложняют течение болезни

Исследователи из Соединенных Штатов определили фактор, вдвое увеличивающий вероятность летального исхода в случае заболевания коронавирусной инфекцией.

Оказалось, что беременные умирают от COVID-19 значительно чаще, чем другие женщины. Из более чем 19 тысяч обследованных беременных женщин, заболевших коронавирусом, умерли 33 пациентки – смертность составила 0,2 процента. Среди небеременных женщин этот показатель оказался вдвое меньше.

Врачи предполагают, что это можно объяснить физиологическими изменениями в организме женщины в время беременности, среди которых - учащение сердцебиения и увеличение объёмов потребляемого кислорода, снижение емкости легких и сдвиги в иммунной системе организма, передает The Washigton Post.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 46,8 миллиона человек, 1,21 миллион из них скончались. В России выявлено 1,66 миллиона заболевших, более 28 тысяч пациентов скончались.

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