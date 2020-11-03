Ликвидированный в Вене террорист был сторонником "Исламского государства"

Число жертв растет

В результате стрельбы в Вене погибли три человека, сообщили в МВД Австрии. Одна из пострадавших скончалась в больнице.

В ведомстве рассказали, что устроивший стрельбу террорист был ликвидирован. Известно, что мужчина симпатизировал запрещенной в России группировке "Исламское государство". На преступнике был пояс с муляжом взрывчатки, а вооружен он был винтовкой, пишет "Интерфакс".

В свою очередь, глава полиции общественной безопасности Франц Руф рассказал, что в квартире террориста провели обыск.

Стрельба произошла в Вене в понедельник вечером неподалеку от главной синагоги. Предположительно, нападавших было несколько, один из них застрелен. Власти Австрии назвали случившееся терактом.

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