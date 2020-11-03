В России могут упростить получение второго высшего образования в медвузах

В стране не хватает медиков, считают в Думе

У россиян должна быть возможность бесплатно получить второе высшее образование при поступлении в медицинский вуз. Такое мнение выразил депутат Госдумы Василий Власов.

Парламентарий направил главе Минобрнауки Валерию Фалькову письмо, в котором указал на дефицит квалифицированных медицинских кадров. По словам Власова, особенно сильно медиков не хватает в небольших населенных пунктах.

Депутат считает, что государство должно мотивировать граждан на получение медицинских специальностей.

"Такой мерой может стать введение бюджетных мест в вузах для лиц, получающих второе высшее образование по медицинским специальностям. Для многих такая возможность станет определяющей при выборе второй профессии, принимая во внимание высокую стоимость обучения", - цитирует Власова RT.

Данное нововведение, по мнению парламентария, поможет сформировать резерв из медицинских кадров. Его можно задействовать, например, в случае чрезвычайных ситуаций.

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