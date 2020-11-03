Рогозин назвал условие встречи с Маском

Глава "Роскосмоса" не против личного знакомства

Генеральный директор корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что хотел бы лично встретиться с американским предпринимателем и главой SpaceX Илоном Маском, но только если тот приедет в Россию.

Рогозин рассказал, что они с американцем "знакомы по переписке", Маска не единожды приглашали в Россию. Глава "Роскосмоса" отметил, что хотел бы лично пообщаться с зарубежным бизнесменом, но сам посетить его не сможет из-за санкций.

"Знакомы по переписке, как у нас говорят. Мы его приглашаем и приглашали в Россию. Если он приедет - мы обязательно встретимся. Я, к сожалению, к нему не приеду, потому что я под личными санкциями", - поделился Рогозин.

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