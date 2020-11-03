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Число жертв землетрясения в Турции превысило 100 человек

09:44
  • вторник
  • 03 ноября 2020

Поисково-спасательные работы продолжаются

Число погибших во время разрушительного землетрясения в турецком Измире достигло 102.
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По последним данным, пострадали 1 026 человек. 883 из них уже выписаны из больниц, еще 143 остаются под наблюдением врачей, передает "Интерфакс" со ссылкой на Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD).

Поисково-спасательные работы продолжаются. В общей сложности в работах задействованы 7 967 сотрудников, 25 собак-спасателей и 1071 транспортное средство.

Землетрясение магнитудой 6,6 в Эгейском море произошло 30 октября. Стихия сильно ударила по западной части Турции, после толчков началось цунами. Также землетрясение затронуло греческие острова. В частности, на Самосе погибли два человека, 20 пострадали, здания получили сильные повреждения. 

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