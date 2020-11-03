Коронавирус продолжает мутировать

Инфекция может стать еще более заразной

Американским ученым удалось обнаружить новые мутации коронавируса COVID-19, одна из них способна сделать вирус более заразным. Результаты соответственного исследования представлены в издании mBIO.

Во время первой волны пандемии мутация D614G, затрагивающая S-белок, возникла у 71% вирусов, зафиксированных у пациентов с COVID-19 в Хьюстоне. Во второй волне распространенность этого варианта выросла до 99,9% - это характерно для заразившихся по всему миру.

Также техасские исследователи изучили различные генетические варианты S-белка вируса и попытались определить его стабильность. Оказалось, что D614G не оказывает влияния на патогенность вируса, однако помогает ему лучше приспосабливаться к условиям окружающей среды. В связи с этим исследователи пришли к выводу, что D614G, скорее всего, повышает заразность COVID-19. Кроме того, одна из мутаций помогает вирусу уклоняться от нейтрализующего антитела, которое люди естественным образом вырабатывают для борьбы с инфекциями SARS-CoV-2. Благодаря этому коронавирус способен "обмануть" иммунитет человека.

Отмечается, что всего исследователи насчитали 285 мутаций коронавируса COVID-19, но большая их часть практически не сказывается на тяжести заболевания.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 46,8 миллиона человек, 1,21 миллион из них скончались. В России выявлено 1,66 миллиона заболевших, более 28 тысяч пациентов скончались.

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