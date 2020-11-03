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В российских аптеках выявили дефицит препаратов от коронавируса

10:51
  • вторник
  • 03 ноября 2020

Лекарства сложно найти

Треть российских аптек не обеспечены лекарствами от коронавируса, еще часть имеет возможность торговать этими лекарствами только под заказ, показал мониторинг, проведенный партией "Единая Россия".

Коронавирус продолжает мутировать
Ситуация с коронавирусом в регионах остается сложной

"В подавляющем большинстве случаев (порядка 85%) препараты от COVID-19 можно только заказать. В трети аптек — около 950 точек — лекарства в наличии не было совсем — даже под заказ... Кроме того, в ряде регионов обнаружились проблемы и со сроками поставок препаратов", - сообщили в пресс-службе "Единой России".

В Приморье получить лекарства можно спустя 3-4 дня ожидания, в Хабаровском крае его доставят спустя 5 дней. Наиболее сложная ситуация с лекарственным обеспечением была зафиксирована в Республике Хакасия, Иркутской, Липецкой, Саратовской, областях, Красноярском и Пермском краях.

При этом, несмотря на возникший дефицит, стоимость лекарства значительно снизилась. Подавляющее большинство аптек (97%) установило цену почти вдвое ниже установленной ФАС. Лишь в нескольких аптеках были выявлены факты нарушений предельной отпускной цены.

Исследование проводилось в конце октября в 45 российских регионах. Всего было проверено свыше 2,5 тысяч аптек. В первую очередь, смотрели на цену препаратов от коронавируса на основе российского "Фавипиравира", а также на наличие препаратов, передает РИА Новости.

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