Вагон трамвая сошел с рельсов в Москве

Никто не пострадал

Вагон трамвая сошел с рельсов на пересечении Ростокинского проезда и Богородского шоссе в Москве. По данным пресс-службы департамента транспорта столицы, трамвай следовал из депо на маршрут № 2.

"По маршрутам № 11, 25 работают компенсационные автобусы. Будьте внимательны, слушайте объявления водителей", - говорится в сообщении дептранса в Telegram-канале.

К настоящему моменту движение трамваев на пересечении Ростокинского проезда и Богородского шоссе удалось восстановить. В результате инцидента никто не пострадал.

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