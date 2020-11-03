Алексей Кортнев лишился имущества

Его доходы упали из-за COVID-19

Лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев серьезно пострадал из-за отмены концертов и корпоративов в связи с распространением коронавируса.

"Ударило сильно. На полгода мы остались совсем без работы, на нулевом пайке просидели шесть месяцев и одну неделю. Доходы упали на 99%", - цитирует Кортнева kp.ru.

Весной ситуация улучшилась, но ненамного. Выручка от концертов упала в два раза. 30 октября музыкант со своими коллегами планировали выступить в Новосибирске. Концерт перенесли на полгода из-за ситуации с COVID-19.

"Людям пришлось все, что было накоплено, доставать из закромов и поддерживать свои семьи. Я влетел в карантин с не до конца выплаченной ипотекой, которую, естественно, никто отменять или уменьшать не собирался. Мне пришлось расстаться с частью имущества, чтобы погасить ее", - рассказал Алексей Кортнев.

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