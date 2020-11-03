Коронавирусом в России заболели еще 18648 человек

Скончались 355 заболевших

За минувшие сутки в России выявили еще 18648 случаев коронавируса. Днем ранее было выявлено 18257 заболевших.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, в Москве подтверждено 5150 случаев. В Подмосковье заболели еще 567 человек.

Вылечился от коронавируса 15331 пациент, в том числе в Москве – 3647. Скончались 355 заразившихся, из них 63 – в столице.

Всего с начала пандемии в России выявлено 1673686 случаев заражения коронавирусом. Скончались 28828 человек. Выздоровели 1251364 пациента.

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