Теракт в Вене: четыре человека погибли, 17 пострадали

Один из участников нападения ликвидирован

В Вене проходит масштабная спецоперация. Полиция ищет сообщников радикального исламиста, который убил трёх человек. Серия хорошо спланированных терактов произошла накануне поздно вечером. Неизвестные открыли стрельбу около синагоги и ещё в нескольких местах. Один нападавший ликвидирован. Владимир Путин в телеграмме австрийскому канцлеру решительно осудил преступление.

Первые выстрелы в центре австрийской столицы прогремели рядом с синагогой. Тихий, пешеходный район. На улице появляется человек в светлой одежде, вооруженный автоматической винтовкой. Лицо скрывает маска. Неизвестный открывает огонь в упор по прохожим. Жертвами террориста оказались мужчина и женщина. В тот момент, люди еще не понимали, что происходит и не успевали спрятаться.

На улицах паника. Перепуганные горожане разбегаются. Выстрелы гремят и в других районах Вены. К месту спешно прибывают усиленные наряды полиции. В поисках преступников спецназ проверяет кафе и бары, где еще много посетителей.

Выяснилось, что террористические атаки совершены сразу в шести местах. Несколько человек задержаны. Сначала люди приняли их за заложников. Но позже появились сообщения, что это возможно сообщники. Одеты в светлую одежду, как и стрелявший. Полицейские заставили их снять рубашки, опасаясь, что под ними могут быть спрятаны пояса со взрывчаткой.

В полиции сообщили, что убитый террорист принадлежал к радикальной группировке, предположительно, запрещенному в России "Исламскому государству". Установлена личность стрелявшего и квартира, где он проживал. Во время обыска следователи нашли оружие и взрывчатку. В спецслужбах говорят, что незадолго до атаки, мужчина якобы оставил сообщение в соцсетях, что эта вылазка - ответ на операции, которые проводят в странах Востока, Европа и США.

Уже нет сомнений в том, что акция была хорошо спланирована и организована. Все нападения совершены рядом с главной синагогой, еврейским культурным центром и кошерным рестораном.

"Мы пока не можем ничего сказать о мотивах, не исключается и антисемитский мотив, учитывая место где все произошло. Это однозначно теракт , нападавших было несколько, опасность полностью не устранена", - заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

Рядом, буквально в сотне метров находится Венская опера. Людей, которые оказались заблокированы в холле и не могли покинуть здание, успокаивала Анна Нетребко. Звезда оперной сцены живет в Австрии.

"Тут стреляли, совсем недалеко от нас. С нами всё в порядке. Только моя соседка очень испугалась, у неё прямо паника случилась. Она видела, как стреляли, и видела убегающих людей. Мы пока ждём новостей. Сейчас здесь очень-очень тихо", - заявила Нетребко.

Антитеррористическая операция не окончена. В городе временно прекращено движение общественного транспорта. Закрыты школы. Власти просят горожан и туристов, не выходить из домов и отелей.

В результате атаки погибли 4 человека. Еще 17 ранены. Россиян, по предварительным данным, среди пострадавших нет. Сбежавшего сообщника или сообщников, а сколько их - до сих пор точно не известно, разыскивают сейчас не только в Австрии, но и соседних странах, куда могли уехать террористы.

Тимур Абдуллаев, Илья Титов. "ТВ Центр".

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