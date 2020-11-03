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Коронавирус в России: в регионах разворачивают дополнительные койки

11:49
  • вторник
  • 03 ноября 2020

В стране пятый день больше 18 тысяч заболевших

За минувшие сутки в России выявили еще 18648 новых случаев коронавируса. Из больниц выписан 15331 человек. Скончались 355 пациентов. Сразу в нескольких регионах развернули дополнительные стационары. Лечить пациентов помогают врачи Минобороны.

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Врачи Курганской области не справляются с наплывом пациентов, на помощь им приехали медики из других регионов. В областных клиниках комплексное лечение больных коронавирусом проводят военные специалисты. В сводном медицинском отряде Минобороны – инфекционисты, пульмонологи, терапевты, кардиологи, анестезиологи.

"В основном у нас возрастные больные, отягощённый анамнез, большая часть находится в отделении интенсивной терапии и реанимации, где им оказывают самую современную помощь", - рассказала представитель сводного медицинского отряда Минобороны России Галина Амерханова.

Медикам по всей стране помогают студенты и волонтёры. Добровольцы доставляют продукты и лекарства тем, кто лечится на дому, а также пожилым людям. В республике Алтай появились автоволонтёры, они добираются до самых труднодоступных населённых пунктов.

В регионах разворачивают дополнительные койки и усиливают ограничительные меры. В Приморье и Пермском крае продлили школьные каникулы, в Туве запретили массовые мероприятия,  в Красноярске закрыли спортивные секции, а в Иркутской области отменили соревнования. Чтобы остановить распространение инфекции, специалисты МЧС регулярно проводят дезинфекцию общественных мест. В транспорте, магазинах и торговых центрах продолжаются рейды, важно, чтобы каждый был в маске и перчатках. Все эти меры действительно работают – России удаётся избежать локдауна,

В то время как в Европе вынуждены прибегать к жёстким ограничениям. На карантин отправился даже глава ВОЗ после контакта с заболевшим.

В США количество заболевших продолжает расти, в стране уже больше девяти миллионов инфицированных, среди них – сотни тысяч детей. 

В Великобритании – больше 20 тысяч заболевших в сутки, там один из самых высоких показателей смертности в Европе. Больницы работают на полную мощность – пациентов намного больше, чем весной. Эксперты говорят, что страну в ближайшие дни также ждёт локдаун.

В Италии в выходные и праздники будут закрываться музеи, торговые центры и игровые залы, в поздние часы ограничат передвижение по городам, также закроют въезд и выезд в некоторых регионах. А всех старшеклассников переводят на дистанционное обучение.

Локдауна не избежала Греция. Двухнедельный карантин сегодня начался в северных регионах. Жителям можно выходить на улицу только после СМС-уведомления.

Полина Кастрицкая, Александр Ковалёв, "ТВ Центр".

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