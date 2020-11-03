Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Владислава Кулаженкова

У мальчика диагностирована остеосаркома в четвертой стадии

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Владислава Кулаженкова из подмосковного Чехова. У мальчика диагностирована остеосаркома в четвертой стадии.

Влад проходит лечение в Центре имени Димы Рогачева, готовится к операции - у него хорошие шансы на выздоровление. Но для того, чтобы мальчик снова смог ходить, ему нужен неинвазивный эндопротез коленного сустава, который по мере роста ребёнка сможет удлиняться без дополнительных разрезов под воздействием электромагнитного поля. Такой имплант стоит очень дорого - 2 миллиона 750 тысяч рублей. У мамы мальчика, которая растит его одна, таких денег нет, поэтому Владиславу сейчас очень нужна ваша помощь.

В одной из этих разноцветных шапочек Владислав вместе со своей командой забивает гол в ворота противника. Водным поло мальчик занимается полжизни - с шести лет, и до сих пор числится в школе олимпийского резерва. Но с августа он словно нырнул в другую реальность, в которой костыли и больничные стены.

В этом году шестой класс для Владислава начался в Центре имени Димы Рогачева. Он не пропускает уроки и даже побеждает на олимпиадах, успевая между курсами химиотерапии и медицинскими осмотрами.

Левая нога заболела летом после того, как по ней сильно ударили во дворе. Сначала травму лечили как ушиб, но ничего не помогло. Решили, что это внутренняя гематома, провели чистку. Но нога стремительно начала увеличиваться в объеме.

"Вот здесь вот у меня начало опухать по чуть-чуть. Один раз я пытался встать, но нога просто не слушалась, и очень сильно болела", - рассказал Владислав Кулаженков.

Состояние ухудшалось. Боль была такой, что в какой-то момент мальчик уже не смог наступать на ногу. В августе сделали МРТ, появилось подозрение на онкологию. Влада пригласили в Москву на консультацию в Центр имени Димы Рогачева и экстренно госпитализировали. Диагноз подтвердился.

"Четвертая стадия у нас. У нас злокачественная опухоль большой берцовой кости с метастазами в легких. Ты понимаешь, что ничем помочь не можешь, только быть рядом, держать за руку, больше ничем", - говорит мама мальчика Ольга Кулаженкова.

Влад прошел шесть блоков химиотерапии. Теперь ему предстоит сложнейшая операция: из-за редкой локализации с внешней стороны ноги опухоль затрагивает много нервных окончаний.

"Вот образование, которое видно невооруженным глазом. Пока хирурги решают этот момент - сколько сантиметров у нас будет убрано ноги. Одна треть большой берцовой кости будет убрана", - сказала мама Владислава.

На место удаленного участка необходимо поставить эндопротез, его изготовят индивидуально, и он будет расти вместе с Владом, для этого даже не придется делать повторные операции. Это самая современная методика, и она даст шанс на полноценную жизнь.

"Ребенок сможет ходить. Если он будет хорошо реабилитироваться, заниматься лечебной физкультурой, то визуально не будет заметно, что у него есть имплант", - уверен ортопед отделения онкологии детской хирургии НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Николай Большаков.

Стоит такой имплант почти 3 миллиона рублей. Ольга воспитывает сына одна, а сейчас, когда нужно быть рядом с ним, нет возможности работать. Но помочь семье может каждый - для этого можно отправить SMS на номер 8385 и указать в тексте любую сумму цифрами.

"Просто хочется, чтобы этой не было болезни, и всё", - сказал Владислав Кулаженков.

После основной операции Владу предстоит еще одна - на легкие, а потом долгая и тяжелая реабилитация. Но он готов ко всему, чтобы с вашей поддержкой вернуть всё, что должно быть в жизни 12-летнего мальчишки: прогулки, школу, движение и радость.

Времени у Влада очень мало, чтобы мальчик снова смог ходить, операцию необходимо провести как можно скорее, поэтому ваша помощь ему нужна прямо сейчас. Сделать это просто: достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта. Можно также воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого достаточно отсканировать QR-код на экране с помощью вашего мобильного телефона и выбрать удобный способ как помочь. Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Владислава Кулаженкова, программа 1103

Наталья Тарасова, Дмитрий Иванов, Илья Швырев. "ТВ Центр".

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