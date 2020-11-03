"Слабый Трамп" или "Сонный Джо"? Как проходят выборы в США

Разрыв между кандидатами в ключевых регионах минимальный

Во вторник жители США выбирают нового президента. Люди пришли на участки уже в полночь по местному времени - американские законы это позволяют. Решающими станут голоса жителей колеблющихся штатов. Именно там развернулась ожесточённая борьба за симпатии граждан. Результаты опросов постоянно меняются. Разрыв между Трампом и Байденом в ключевых регионах минимальный.

Диксвилл-Нотч – крошечное местечко на границе США и Канады. По давней традиции вся местная община голосует здесь на участке ровно в полночь. И первыми в стране подводят итоги в прямом эфире.

- У нас есть результат – пять голосов за Джо Байдена.

Дня тишины в США нет, а потому оба кандидата в президенты до последнего старались перетянуть на свою сторону избирателей в так называемых колеблющихся штатах. Дональд Трамп прилетел в Висконсин. Там кандидата от Республиканской партии внезапно подвел микрофон – Трамп завёлся не на шутку.

"Знаете что? Я не буду платить компании, которая сделала этот безумный микрофон. Журналисты сразу состряпают историю про то, что ужасный человек Трамп не платит по счетам. Пожалуй, заплачу, чёрт возьми!" - сказал кандидат в президенты США Дональд Трамп.

Когда звук все же появился, Трамп привычно обрушился на соперника по гонке – Джо Байдена.

"Это не то, что нужно нашей стране. Мы не можем себе этого позволить. Я знаю лидера Китая Си Цзиньпина, президента России Владимира Путина, главу Северной Кореи Ким Чен Ына и многих других. Все они очень умные и проницательные. Байден таким не был даже 25 лет назад. А теперь... Вы не должны этого допустить, вот что я могу вам сказать", - заявил американский лидер.

В это самое время объект трамповских насмешек выступал в Пенсильвании – ключевом для президентской гонки штате, как считают социологи. Кандидат-демократ тоже не остался в долгу, он словно участвовал в заочных дебатах с противником.

"Трамп делает вид, что он такой суровый парень, мачо. Но где это видано, чтобы мировые лидеры высмеивали президента США, когда он выступает в ООН? А на саммите НАТО? А ещё он марионетка Путина. Дональд Трамп не силён, он слаб", - уверен кандидат в президенты США Джо Байден.

Ради победы демократы подтянули лидеров общественного мнения. Певица Леди Гага ранее записала агитационный ролик в поддержку Байдена и даже выпила за его победу. А теперь со сцены припомнила нынешнему хозяину Белого дома его грехи.

"У вас есть шанс проголосовать против Дональда Трампа, человека, который считает, что его слава дает ему право схватить одну из ваших дочерей, сестер, матерей, или жен за любую часть их тела. Голосуйте за Джо", - заявила певица Леди Гага.

Эта агитация была запоздалой для 100 миллионов американцев, которые проголосовали досрочно. Из них 60% отправили бюллетени почтой, на ведомство легла колоссальная нагрузка. По закону считать такие голоса можно вплоть до 23 ноября, но проволочки уже породили волну исков со стороны обеих партий. Газета The New York Times предупреждает, что лишь в 8 из 50 штатов можно ожидать к полудню 4 ноября неофициальных данных после обработки примерно 98% бюллетеней. В победе своего кандидата сейчас сомневаются даже самые ярые сторонники.

"Я хотел бы, чтобы люди просто приняли результаты выборов - вне зависимости Байден победит или Трамп. Левые всегда говорят о терпимости, но когда они бунтуют и протестуют, это показывает, что они не терпимы к нашей точке зрения", - говорит сторонник Трампа Росс Алферинк.

Риск погромов после оглашения результатов вынуждает владельцев бизнеса заколачивать витрины от западного Сан-Диего до Нью-Йорка на востоке. Инаугурация следующего президента США намечена на 20 января.

Егор Киселёв, Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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