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Стартовал "Большой этнографический диктант"

12:06
  • вторник
  • 03 ноября 2020

Проведение акции приурочено к празднованию Дня народного единства

В России стартовал "Большой этнографический диктант". Это международная просветительская акция. Её проведение приурочено к празднованию Дня народного единства, передает "ТВ Центр".

Проверить свои знания можно онлайн до конца этой недели. Для этого нужно только зарегистрироваться на официальном сайте проекта. В тесте - вопросы о культуре народов России. Ответив на них, каждый участник получит электронный сертификат.

Акция проводится уже в пятый раз. В прошлом году она охватила почти полмиллиона человек из более чем 40 стран.

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