ИРИ запустил конкурс на создание социально значимого контента

Организаторы назвали главные условия

Конкурс на создание социально значимого контента запустили в Институте развития интернета (ИРИ), передает "ТВ Центр". Заявку могут подать те, кто снимает видео, ведет блог в социальных сетях, пишет компьютерные программы или создает мультиформатный продукт.

Главное условие - проект должен помогать в преодолении трудностей, с которыми сталкивается молодежь, а также укреплять духовно-нравственные ценности. Этот отбор - уже пятый.

Ранее поддержку получил первый российский сериал о киберспорте. В центре сюжета - начинающая команда, которая мечтает выйти в финал большого турнира. Также одним из победителей конкурса стала комедия о волонтерах. В этот раз поддержат тех, кто расскажет о национальных проектах и будущем нашей страны. Средства на создание контента направят из бюджета нацпроекта "Культура".

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