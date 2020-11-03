В России появился Федеральный центр лекарственного обеспечения граждан

Соответствующий документ подписал Михаил Мишустин

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании Федерального центра по лекарственному обеспечению граждан.

В течение месяца Минздрав России обязан зарегистрировать новую организацию и утвердить штат. 45 человек будут работать в центре в 2020 году, 95 со следующего года, передает ТАСС.

Центр будет заниматься закупкой медикаментов в рамках федеральных программ. Например, для лечения пациентов с орфанными и онкологическими заболеваниями, ВИЧ и туберкулезом, а также вакцин, входящих в национальный календарь прививок.

Кроме того, в ведении центра будет находится мониторинг закупок лекарств и прогнозирование потребности в медикаментах в регионах.

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