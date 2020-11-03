ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Конкин продает квартиру покойной дочери за 6 миллионов

10:54
  • вторник
  • 03 ноября 2020

Недвижимость оформлена на него

Актер Владимир Конкин продает однокомнатную квартиру в центре Москвы, где жила его дочь София. Наследница артиста, напомним, утонула в бассейне в сентябре. 
Владимир Конкин перестал вставать с постели после похорон дочери

Как стало известно на шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир", эту квартиру Конкин купил после того, как София ушла от мужа. Девушка вместе с дочкой прожила там несколько лет. Потом они переехали к возлюбленному Софии, а однушку начали сдавать. 

Теперь недвижимость в 25,5 квадратных метра выставили на продажу. Владимир Конкин просит за нее шесть миллионов рублей. Представительница актера сказала, что ему больше не нужна эта квартира. 

Ранее сообщалось, что квартира достанется 11-летней Алисе - дочке покойной Софии.

"Непонятно, почему Владимир Конкин в такой спешке продает квартиру, - прокомментировал адвокат Павел Астахов. - Тут нужно понять, имеет ли дочь [Софии] право на эту недвижимость, куда пойдут деньги с продажи. Много вопросов возникает". 

Сейчас дочь Софии живет у родных. 

Напомним, что Софию Конкину госпитализировали 22 сентября из столичного бассейна. Врачи установили,  что она скончалась в результате утопления. Дочь артиста похоронили 29 сентября.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Конкин
Владимир Конкин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.