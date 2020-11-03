Конкин продает квартиру покойной дочери за 6 миллионов

Недвижимость оформлена на него
Актер Владимир Конкин продает однокомнатную квартиру в центре Москвы, где жила его дочь София. Наследница артиста, напомним, утонула в бассейне в сентябре.
Как стало известно на шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир", эту квартиру Конкин купил после того, как София ушла от мужа. Девушка вместе с дочкой прожила там несколько лет. Потом они переехали к возлюбленному Софии, а однушку начали сдавать.
Теперь недвижимость в 25,5 квадратных метра выставили на продажу. Владимир Конкин просит за нее шесть миллионов рублей. Представительница актера сказала, что ему больше не нужна эта квартира.
Ранее сообщалось, что квартира достанется 11-летней Алисе - дочке покойной Софии.
"Непонятно, почему Владимир Конкин в такой спешке продает квартиру, - прокомментировал адвокат Павел Астахов. - Тут нужно понять, имеет ли дочь [Софии] право на эту недвижимость, куда пойдут деньги с продажи. Много вопросов возникает".
Сейчас дочь Софии живет у родных.
Напомним, что Софию Конкину госпитализировали 22 сентября из столичного бассейна. Врачи установили, что она скончалась в результате утопления. Дочь артиста похоронили 29 сентября.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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