ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Страны Европы одна за другой возвращаются к локдаунам из-за ситуации c COVID-19

11:04
  • вторник
  • 03 ноября 2020

Многие государства вынуждены вновь ввести карантин

В Европу постепенно возвращаются локдауны. Многие страны вновь вводят карантин, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции. По данным ВОЗ, за одну лишь прошедшую неделю по всей Европе выявили порядка миллиона заболевших.

В странах Европы вводят новые ограничения из-за COVID-19
Коронавирусом в России заболели еще 18648 человек
Коронавирус продолжает мутировать

Ученые считают, что европейцев атаковал новый штамм коронавирусной инфекции, названный 20A.EU1 – его обнаружили у 90% жителей Великобритании, 80% — Испании, 40% зараженных швейцарцев. Чуть реже его выявляют у жителей Бельгии, Германии, Нидерландов и Франции.

Еще в сентябре канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что "жить с вирусом нам предстоит еще долго", но "повторения весеннего кошмара никто не хочет", поэтому власти сделают все, чтобы не вводить режим тотальной самоизоляции снова. Однако ФРГ, как и Франция, не смогли выстоять против вируса и со 2 ноября приостановили работу всех общественных заведений, кроме школ и магазинов. Канцлер Ангела Меркель отметила, что за 10 дней число пациентов в реанимациях возросло вдвое, потому властям пришлось решиться на крайние меры.

В стране прекращают работу гостиницы и хостелы, закрываются кинотеатры, театры, музеи, фитнес-клубы и салоны красоты. Отменяются все массовые мероприятия, единственное исключение сделали для церковных служб. Рестораны могут работать только навынос. Под запрет попали даже домашние вечеринки. Компании, в которых менее 50 сотрудников, и самозанятые получат компенсацию от государства — 75 процентов своего обычного дохода.

Во Франции карантин введи до 1 декабря, но оставили возможность его досрочной отмены в случае улучшения ситуации. Президент Эммануэль Макрон предупредил французов, что вторая волна может оказаться тяжелее первой.

В стране также закрыли рестораны, театры и музеи закрываются, студентов перевели на дистанционное обучение, но предприятиям и школам разрешили продолжить работу. Покидать свои дома французы могут только по уважительной причине, а перед выходом нужно заполнить специальную заявку.

Первой в Европе карантин ввела Ирландия – с 22 октября жителям запретили отходить от дома на расстояние более 5 км. (работающие граждане являются исключением при наличии справки). Закрылось большинство непродовольственных магазинов, фитнес-клубы, парикмахерские и салоны красоты. Запрещены все массовые мероприятия, кроме похорон и свадеб.

В Италии, несмотря на рекордный прирост заболевших, люди вышли на улицы в качестве протеста против ограничений. Демонстранты в Риме грабили магазины и запускали петарды, разгонять их пришлось при помощи водометов. Протесты также коснулись Испании и Чехии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия CoVID-19
Эпидемия CoVID-19
Эпидемия CoVID-19
Эпидемия CoVID-19
Эпидемия коронавируса в Европе
Эпидемия коронавируса в Европе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.