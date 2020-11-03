Страны Европы одна за другой возвращаются к локдаунам из-за ситуации c COVID-19

Многие государства вынуждены вновь ввести карантин

В Европу постепенно возвращаются локдауны. Многие страны вновь вводят карантин, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции. По данным ВОЗ, за одну лишь прошедшую неделю по всей Европе выявили порядка миллиона заболевших.

Ученые считают, что европейцев атаковал новый штамм коронавирусной инфекции, названный 20A.EU1 – его обнаружили у 90% жителей Великобритании, 80% — Испании, 40% зараженных швейцарцев. Чуть реже его выявляют у жителей Бельгии, Германии, Нидерландов и Франции.

Еще в сентябре канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что "жить с вирусом нам предстоит еще долго", но "повторения весеннего кошмара никто не хочет", поэтому власти сделают все, чтобы не вводить режим тотальной самоизоляции снова. Однако ФРГ, как и Франция, не смогли выстоять против вируса и со 2 ноября приостановили работу всех общественных заведений, кроме школ и магазинов. Канцлер Ангела Меркель отметила, что за 10 дней число пациентов в реанимациях возросло вдвое, потому властям пришлось решиться на крайние меры.

В стране прекращают работу гостиницы и хостелы, закрываются кинотеатры, театры, музеи, фитнес-клубы и салоны красоты. Отменяются все массовые мероприятия, единственное исключение сделали для церковных служб. Рестораны могут работать только навынос. Под запрет попали даже домашние вечеринки. Компании, в которых менее 50 сотрудников, и самозанятые получат компенсацию от государства — 75 процентов своего обычного дохода.

Во Франции карантин введи до 1 декабря, но оставили возможность его досрочной отмены в случае улучшения ситуации. Президент Эммануэль Макрон предупредил французов, что вторая волна может оказаться тяжелее первой.

В стране также закрыли рестораны, театры и музеи закрываются, студентов перевели на дистанционное обучение, но предприятиям и школам разрешили продолжить работу. Покидать свои дома французы могут только по уважительной причине, а перед выходом нужно заполнить специальную заявку.

Первой в Европе карантин ввела Ирландия – с 22 октября жителям запретили отходить от дома на расстояние более 5 км. (работающие граждане являются исключением при наличии справки). Закрылось большинство непродовольственных магазинов, фитнес-клубы, парикмахерские и салоны красоты. Запрещены все массовые мероприятия, кроме похорон и свадеб.

В Италии, несмотря на рекордный прирост заболевших, люди вышли на улицы в качестве протеста против ограничений. Демонстранты в Риме грабили магазины и запускали петарды, разгонять их пришлось при помощи водометов. Протесты также коснулись Испании и Чехии.

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