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В квартире убийцы "колбасного короля" нашли прикованного к кровати мужчину

11:25
  • вторник
  • 03 ноября 2020

Он занимался черным риэлторством

Задержанный за убийство главы "Мясной империи" Владимира Маругова занимается мошенничеством с квартирами.
Задержан подозреваемый в убийстве "колбасного короля" Маругова

Об этом сообщили в Следственном комитете России. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого обнаружили прикованного к кровати пенсионера, у которого злоумышленник хотел отобрать московскую квартиру. Его "надсмотрщика" увезли в отдел для выяснения всех обстоятельств.

"У следствия есть основания полагать, что подозреваемый причастен к ряду преступлений, связанных с мошенническими действиями с квартирами одиноких граждан в Москве и Московской области",- заявила представитель главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Кроме того, удалось выяснить, что арбалет, из которого подозреваемый выстелил в бизнесмена, был куплен в одном из магазинов Москвы. Соучастника преступления продолжают искать.

По информации telegram-канала "112", задержанного зовут Александр Мавриди. Он состоял в тесных отношениях с бывшей женой Маругова. После развода "колбасный король" требовал от экс-супруги вернуть все его имущество. Пока неизвестно, имеет ли женщина какое-либо отношение к смерти Маругова.

Руководителя мясокомбинатов "Мясная империя" и "Озерецкие колбасы" Владимира Маругова убили в ночь на 2 ноября на территории его дома в Московской области. Преступники ворвались в баню, где бизнесмен находился со своей гражданской женой. Они связали хозяина и его подругу, угрожали, пытали, требуя деньги, а после чего выстрелили в грудь Маругову из арбалета. В этот момент девушка смогла вырваться и убежать. Она вызвала на место полицию. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

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