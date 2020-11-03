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Назван неожиданный признак инфаркта

12:09
  • вторник
  • 03 ноября 2020

При его появлении нужно срочно обратиться к врачу

Ученые из американского научного медицинского центра Cedars-Sinai перечислили главные признаки инфаркта. 
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Во время инфаркта человек испытывает слабость, учащенное сердцебиение, усиленное потоотделение. Пациент может потерять сознание или почувствовать необъяснимое беспокойство. 

Один из самых распространенных симптомов инфаркта - боль в середине груди. Боль может распространиться на спину, руки, челюсть или живот. В последнем случае есть вероятность, что инфаркт  ошибочно примут за проблемы с пищеварением. Примечательно, что все люди по-разному воспринимают боль в груди: для одних она нестерпима, а другие могут не обращать на нее особого внимания в течение длительного времени. 

Ученые также назвали довольно неожиданный признак инфаркта. Оказывается, у пациента могут посинеть губы, руки или ноги.  

Эксперты рекомендуют обращаться к врачу при появлении любых симптомов инфаркта, пишет Express. Это нужно делать даже в том случае, если человек не уверен в причине плохого самочувствия.

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