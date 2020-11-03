Пашаева не удивили финансовые проблемы Ефремова

Адвокат высказал свое мнение насчет последних трат актера

Бывший защитник Михаила Ефремова Эльман Пашаев вовсе не удивился сообщениям в СМИ о том, что у актера закончились деньги. Адвокат счел неподобающим отношение артиста к собственному капиталу.

Пашаев прокомментировал новость о том, что трое членов семьи погибшего водителя получили от Ефремова три миллиона рублей. Причем деньги на это пошли не из кошелька актера, а от его близких и друзей, передает "Вечерняя Москва".

"Зачем они переплатили? 800 тысяч нужно было. На каком основании они переплатили? С такими адвокатами неудивительно, что у него не осталось денег. Мне его реально жалко. Что за адвокаты такие? У меня нет слов", - возмутился Пашаев.

Скандальную известность Эльман Пашаев получил после того, как согласился защищать попавшего в ДТП актера Михаила Ефремова. На протяжении всего судебного процесса адвокат делал противоречивые заявления, чем вызывал общественный негатив. После того, как Ефремова приговорили к тюремному заключению, многие поклонники артиста обвинили Пашаева в злоключениях их кумира.

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