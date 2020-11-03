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Видео спасения девочки из-под обломков после землетрясения в Измире

11:50
  • вторник
  • 03 ноября 2020

Ребенок провел под обломками здания 4 суток

В Турции спасли четырёхлетнюю девочку, которая провела под обломками упавшего здания почти четверо суток. Кадры операции в прямом эфире показал местный телеканал.

Ребёнка уже доставили в одну из больниц Измира, передает "ТВ Центр". Землетрясение с эпицентром в Эгейском море произошло ещё в пятницу.

По последним данным, число жертв выросло до 102. Раненых - около тысячи. Рухнули десятки домов. Задержаны девять человек, которые участвовали в их строительстве.

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