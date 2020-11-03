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Байден "всухую" победил на первом открывшемся участке в США

12:11
  • вторник
  • 03 ноября 2020

Часть результатов уже известна

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от демократов Джо Байден стал единогласным лидером голосования после оглашения результатов первого с открывшегося в стране избирательного участка.

В США началось голосование на выборах президента
"Слабый Трамп" или "Сонный Джо"? Как проходят выборы в США

Вот уже 60 лет выборы в США начинаются с поселка Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир. Там проживает всего пять человек, а потому итоги подводятся и оглашаются сразу. На этот раз 5 из 5 голосов достались Джо Байдену.

В Милсфилде, где результаты голосования также подсчитаны, действующий президент страны Дональд Трамп получил 16 голосов, его оппоненту досталось 5, передает РИА Новости.

В США стартовали президентские выборы, в ряде штатов уже стартовало досрочное голосование. Основными кандидатами на пост главы Америки считаются нынешний американский лидер Дональд Трамп и его ближайший конкурент от Демократической партии Джо Байден.

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