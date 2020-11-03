Украина подошла к "точке невозврата" из-за коронавируса

COVID-19 распространяется "ураганными темпами"

Ситуация с распространением коронавируса на Украине близка к катастрофе.

Об этом заявил глава Минздрава страны Максим Степанов во время своего выступления в Верховной раде, пишет РИА Новости. Он подчеркнул, что коронавирус распространяется "ураганными темпами".

"Мы подошли к точке невозврата, мы близки к катастрофе. Ситуация критическая не только на Украине, но и во всем мире", - сказал министр.

Легко пройти вторую волну коронавируса не получится, нужно готовится к худшему, подчеркнул глава Минздрава.

За последние сутки на Украине выявили 8 899 новых случаев коронавирусной инфекции, умерли 157 пациентов. Общее число заболевших за весь период пандемии достигло 411 093, летальных случаев – 7 532.

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