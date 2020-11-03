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Умер создатель мультфильмов о Незнайке

12:39
  • вторник
  • 03 ноября 2020

Ему было 85 лет

Художник-конструктор кукол Владимир Шафранюк, который работал над кукольным мультфильмом "Волшебник Изумрудного города" и над мультиками о Незнайке, скончался в Москве. 

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РЕН ТВ сообщает, что Шафранюк умер у себя дома. Причина смерти не называется. 

Владимир Шафранюк окончил Московский инженерно-физический институт. Он работал на киностудии "Союзмультфильм" и на студии "Мульттелефильм".

Художник участвовал в создании мультфильмов "Волшебник Изумрудного города", "Добрыня Никитич", "Дядюшка Ау в городе", "Чьи в лесу шишки", а также работал над серией мультиков о Незнайке. 

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Кадр из мультфильма "Незнайка в Солнечном городе"
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