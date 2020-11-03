ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Депутат МГД Головченко: Нужно, чтобы эквайринг при использовании карты "Мир" был более выгодным

12:34
  • вторник
  • 03 ноября 2020

Безналичные расчеты снижают риск мошенничества

Эквайринг со ставкой 1% поддержит бизнес, но требует обсуждения, считает председатель комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко. Соответствующее предложение внесла на рассмотрение уполномоченная по защите прав предпринимателей по городу Москве Татьяна Минеева.

В Москве водители бесплатно доставляют медиков к пациентам
Утренняя скидка в московском метро может стать постоянной

"Инициатива может положительно сказаться на работе бизнеса, однако она требует тщательной проработки и широкого экспертного обсуждения с участием предпринимателей, представителей банковского сектора и специалистов в области экономики, ведь речь идет о поддержке бизнеса в условиях кризиса", - считает Головченко.

Он отметил, что в случае реализации идеи сделать платежи по банковским картам станут более выгодными для предпринимателей и приобретут большую популярность. Парламентарий подчеркнул, что сейчас покупатели предпочитают расплачиваться банковской картой, но для продавцов это не всегда удобно.

"Сейчас, когда из-за кризиса средний чек в магазинах и ресторанах и без того снизился, комиссия серьезно ударяет по продавцам. Приемлемый порог эквайринга мог бы решить эту проблему. Для поддержки бизнеса в период пандемии Банк России устанавливал предельный размер ставки комиссии эквайринга для интернет-магазинов в 1% с 15 апреля по 30 сентября 2020 года, а также для медицинских услуг: 1% с 1 июня по 30 сентября. Сейчас  речь идет о том, чтобы закрепить ставку в 1% на постоянной основе, сохранив тем самым меры поддержки бизнеса", - заявил депутат.

Он добавил, что выгодный эквайринг поможет стимулировать использование национальной платежной системы "Мир". Также при безналичных расчетах снижается риск мошенничества, а предприятие экономит на инкассации.

"Сегодня многие, особенно молодые люди, даже не носят с собой сами пластиковые карты, ведь набирает популярность тенденция оплаты с помощью специального приложения на смартфонах. И, кстати, Москва в этом направлении ушла дальше зарубежья: в большинстве европейских стран ресторан или магазины, где оплата принимается только наличными – обычное дело, и ни у кого это не вызывает недоумения или возмущения", - рассказал Головченко.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Платежная система "Мир"
Платежная система "Мир"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.