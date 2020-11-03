Депутат МГД Головченко: Нужно, чтобы эквайринг при использовании карты "Мир" был более выгодным

Безналичные расчеты снижают риск мошенничества

Эквайринг со ставкой 1% поддержит бизнес, но требует обсуждения, считает председатель комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко. Соответствующее предложение внесла на рассмотрение уполномоченная по защите прав предпринимателей по городу Москве Татьяна Минеева.

"Инициатива может положительно сказаться на работе бизнеса, однако она требует тщательной проработки и широкого экспертного обсуждения с участием предпринимателей, представителей банковского сектора и специалистов в области экономики, ведь речь идет о поддержке бизнеса в условиях кризиса", - считает Головченко.

Он отметил, что в случае реализации идеи сделать платежи по банковским картам станут более выгодными для предпринимателей и приобретут большую популярность. Парламентарий подчеркнул, что сейчас покупатели предпочитают расплачиваться банковской картой, но для продавцов это не всегда удобно.

"Сейчас, когда из-за кризиса средний чек в магазинах и ресторанах и без того снизился, комиссия серьезно ударяет по продавцам. Приемлемый порог эквайринга мог бы решить эту проблему. Для поддержки бизнеса в период пандемии Банк России устанавливал предельный размер ставки комиссии эквайринга для интернет-магазинов в 1% с 15 апреля по 30 сентября 2020 года, а также для медицинских услуг: 1% с 1 июня по 30 сентября. Сейчас речь идет о том, чтобы закрепить ставку в 1% на постоянной основе, сохранив тем самым меры поддержки бизнеса", - заявил депутат.

Он добавил, что выгодный эквайринг поможет стимулировать использование национальной платежной системы "Мир". Также при безналичных расчетах снижается риск мошенничества, а предприятие экономит на инкассации.

"Сегодня многие, особенно молодые люди, даже не носят с собой сами пластиковые карты, ведь набирает популярность тенденция оплаты с помощью специального приложения на смартфонах. И, кстати, Москва в этом направлении ушла дальше зарубежья: в большинстве европейских стран ресторан или магазины, где оплата принимается только наличными – обычное дело, и ни у кого это не вызывает недоумения или возмущения", - рассказал Головченко.

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