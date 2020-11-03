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Туроператоры не согласились с тем, что COVID-19 в Россию завозят из Турции

12:41
  • вторник
  • 03 ноября 2020

Из-за ряда ограничений Стамбул стал перевалочным пунктом

Многие россияне в стремлении попасть в другое государство, авиасообщение с которым Россия еще не возобновила, отправляются туда через аэропорт Стамбула. При этом если обратно на родину такой турист повезет коронавирусную инфекцию, ответственность за это полностью ляжет на Турцию, заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

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Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что 90% россиян, заболевших коронавирусом в других странах, вернулись домой через Турцию.

Тюрина отметила, что в Турции с момента возобновления авиасообщения коронавирусной инфекцией заразились лишь 0,66%% отдохнувших россиян. Также представитель РСТ обратила внимание, что скорее всего на Турцию в июле-сентябре приходилось более 90% зарубежных поездок. Многие используют открытые границы с Турцией как перевалочный пункт, передает РИА Новости.

"Через аэропорт в Стамбуле россияне летают во многие другие страны, так как там удобные стыковки. Дело в том, что в анкете Роспотребнадзора указывается именно последняя страна вылета в Россию, поэтому таковой опять становится Турция. То есть фактически весь въездной поток в Россию идет из Турции, этим и объясняется приведенная статистика", - добавила Тюрина.

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