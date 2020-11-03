Омич убил ветерана из-за споров о Великой Отечественной войне

Преступление произошло накануне Дня Победы

Житель Омской области жестоко убил 96-летнего ветерана Великой Отечественной из-за споров о войне.

Трагедия произошла накануне 9 мая 2020 года в рабочем поселке Тевриз. По версии следствия, 65-летний местный житель зашел в гости к ветерану. Во время беседы о военных действиях времен ВОВ между мужчинами вспыхнул конфликт. Источник "Интерфакса" утверждает, что мужчину разозлил тот факт, что воинская часть, в составе которой воевал ветеран, дойдя до Кенигсберга, не пошла штурмовать Берлин.

"В результате между мужчинами произошел конфликт ввиду несогласия гостя с действиями ветерана на полях сражений. Мужчина нанес ветерану не менее четырех ударов металлическим чайником по голове и телу. После этого он трижды ударил потерпевшего ножом в грудь", - рассказали в прокуратуре.

Ветеран скончался на месте. Преступник завернул нож в кухонное полотенце и покинул место преступления. Вскоре его задержали. Свою вину омич не признал. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

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