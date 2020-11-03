"Горжусь тобой": Рудковская нежно обратилась к Плющенко

Он отмечает день рождения

Продюсер Яна Рудковская написала в Instagram трогательный пост, адресованный своему мужу - фигуристу Евгению Плющенко, которому 3 ноября исполнилось 38 лет.

"С днем рождения, наш Чемпион! Женечка, с днем рождения, пусть исполняются все твои мечты! Я очень тебя люблю и горжусь тобой! Спасибо, что ты всегда рядом", - написала Рудковская.

Накануне Плющенко записал видео из ледовой арены, которую он вместе с супругой возвел под Москвой. Он назвал Рудковскую своим главным прорабом и заявил, что она всегда держит свое слово. Жена обещала, что в свой день рождения Плющенко будет кататься на новой арене.

Напомним, что Яна Рудковская и Евгений Плющенко женаты с 2009 года. В 2013 году у них родился сын Александр. В этом году суррогатная мать родила им сына Арсения.

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