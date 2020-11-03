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Названы 7 признаков легкой формы COVID-19

13:15
  • вторник
  • 03 ноября 2020

На что стоит обратить внимание

Австрийские ученые перечислили симптомы легкой формы коронавирусной инфекции.

Всего ученые выделили семь категорий: 1 – симптомы "гриппа" (лихорадка, озноб, кашель и утомляемость); 2 - симптомы "простуды" (насморк, сухость в горле и заложенность носа); 3 - боль в суставах и мышцах; 4 - воспаление глаз и слизистых оболочек; 5 - проблемы с дыханием (пневмония и одышка); 6 - желудочно-кишечные проблемы (диарея и тошнота); 7 - потеря обоняния и вкуса.

Первые три группы исследователи относят к системным симптомам, а последние две - к органоспецифическим, уточняет РИА Новости.

Кроме того, ученые выяснили, чем выше была температура больного при легком течении заболевания, тем выше уровень антител, которые вырабатываются после болезни.

"Это похоже на то, как действует современная футбольная команда, выстраивая защиту - клетки памяти могут запоминать определенные "ходы" со стороны вируса и реагирование на них", - отметил иммунолог Винфрид Пикл.

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