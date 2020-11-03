Собянин: Социальная направленность бюджета Москвы будет усилена

Социальные расходы бюджета в 2021 году составят 1,8 триллиона рублей

Более половины бюджета Москвы на следующий год составят расходы на социальные нужды. По сравнению с прошлым годом соцрасходы увеличат на 90 миллиардов рублей.

Как сообщили АГН "Москва" в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города под председательством мэра Москвы Сергея Собянина, на выполнение всех действующих социальных обязательств перед москвичами на 2021 год предусмотрено 1,8 триллиона рублей.

"При отсутствии роста общего объема расходов по сравнению с 2020 годом объем и доля социальных расходов в бюджете на 2021 год будут ощутимо увеличены. Социальные расходы составят более 56% расходов городского бюджета или порядка 1,8 триллиона рублей, увеличившись более чем на 90 миллиардов рублей по сравнению с бюджетом на 2020 год", - сообщили в пресс-службе мэра.

С учетом оплаты медицинской помощи из Фонда ОМС финансирование социальных расходов в 2021 году составит порядка 2,1 триллиона рублей.

С точки зрения структуры расходов проект бюджета Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов сохраняет преемственность с бюджетами прошлых лет и является программным, социальным и инвестиционным, указывается в сообщении мэрии.

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