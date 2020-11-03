Катер с 30 туристами перевернулся у берегов Антальи

Сообщается об одном погибшем
У берегов Антальи перевернулся прогулочный катер, на котором находилось около 30 туристов.
ЧП произошло 3 ноября примерно в 50 метрах от берега. По предварительным данным, катер перевернулся из-за плохих погодных условий.
В результате произошедшего погиб россиянин 1983 года рождения, пишет РИА Новости. На месте происшествия проходит спасательная операция.
В Сети опубликовали несколько видео с места ЧП. Судя по этим кадрам, катер лежит на боку. Туристы в спасательных жилетах стоят на берегу в ожидании помощи.
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СМИ сообщили об одном погибшем при ЧП с туристическим катером в Анталье https://t.co/TGHMHjtyzQ pic.twitter.com/N0dadeNZaS— РИА Новости (@rianru) November 3, 2020