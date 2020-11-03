Катер с 30 туристами перевернулся у берегов Антальи

Сообщается об одном погибшем

У берегов Антальи перевернулся прогулочный катер, на котором находилось около 30 туристов.

ЧП произошло 3 ноября примерно в 50 метрах от берега. По предварительным данным, катер перевернулся из-за плохих погодных условий.

В результате произошедшего погиб россиянин 1983 года рождения, пишет РИА Новости. На месте происшествия проходит спасательная операция.

В Сети опубликовали несколько видео с места ЧП. Судя по этим кадрам, катер лежит на боку. Туристы в спасательных жилетах стоят на берегу в ожидании помощи.

СМИ сообщили об одном погибшем при ЧП с туристическим катером в Анталье https://t.co/TGHMHjtyzQ pic.twitter.com/N0dadeNZaS — РИА Новости (@rianru) November 3, 2020

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