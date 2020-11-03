В деле об убийстве бизнесмена Маругова появились новые подробности

В квартире одного из подозреваемых обнаружен пленный

В деле об убийстве бизнесмена Владимира Маругова в подмосковной Истре появились новые подробности. В квартире одного из подозреваемых - его задержали накануне - обнаружен пенсионер, прикованный наручниками к кровати.

Этого человека зовут Александр Мавриди. И хотя он отказался от дачи показания, именно его следователи считают одним из людей, причастных к убийству бизнесмена Владимира Маругова. Удалось найти доказательства, что именно Мавриди купил тот самый арбалет - орудие преступления. В квартире задержанного был проведён обыск, давший очень неожиданный результат.

"В ходе обыска, проведенного по месту жительства подозреваемого в квартире в городе Москве, обнаружен пенсионер, прикованный к кровати. Пенсионер сообщил, что подозреваемый удерживает его и вымогает у него квартиры, расположенные в городе Москва", - представитель подмосковного управления Следственного комитета Ольга Врадий.

Подробности смотрите в репортаже Дмитрия Гусева.

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