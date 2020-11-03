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В Музее современной истории открывается выставка "То, что я должен сказать"

14:57
  • вторник
  • 03 ноября 2020

Она посвящена 100-летию русского исхода из Крыма

В столичном Музее современной истории России открывается выставка под названием "То, что я должен сказать". Об этом сообщает "ТВ Центр".

Она посвящена 100-летию русского исхода из Крыма. Так в истории называют события 1920 года, когда после Гражданской войны десятки тысяч наших соотечественников были вынуждены покинуть страну. В экспозиции - документы и артефакты из фондов музеев, архивов и частных коллекций. Также представлены картины, которые были созданы в Крыму в годы Гражданской войны, а также работы современных художников о событиях тех лет.

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