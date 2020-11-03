22-летнего сына Орбакайте поздравляют с помолвкой

Его предполагаемая невеста похвасталась кольцом

Девушка по имени Мария, которой приписывают роман с Дени Байсаровым, показала в Instagram обручальное кольцо. Красавицу и ее избранника поздравляют с помолвкой.

По слухам, Дени и Мария давно знакомы. Студентка МГИМО вхожа в семью Кристины Орбакайте и знакома с Аллой Пугачевой. Дени и Мария часто публиковали совместные фото, однако напрямую о своем романе не говорили.

3 ноября Мария обнародовала два снимка. На одном можно увидеть шикарное кольцо, которое Марии подарил возлюбленный. На другом фото девушка обнимает парня, чье лицо не попало в кадр.

Подписчики Марии поздравляют ее с помолвкой и желают семейного счастья.

"Три года назад Кристина Орбакайте женила старшего сына Никиту. Теперь, похоже, очередь дошла до младшего наследника", - пишет "СтарХит".

Судя по фотографиям девушки в Сети, она увлекается конным спортом и теннисом, много путешествует и любит цветы.

Дени - второй сын Кристины Орбакайте. Она родила его от чеченского бизнесмена Руслана Байсарова. Их отношения длились с 1997 по 2001 годы. У певицы также есть сын от музыканта Владимира Преснякова и дочь от предпринимателя Михаила Земцова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"