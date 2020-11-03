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22-летнего сына Орбакайте поздравляют с помолвкой

13:38
  • вторник
  • 03 ноября 2020

Его предполагаемая невеста похвасталась кольцом

Девушка по имени Мария, которой приписывают роман с Дени Байсаровым, показала в Instagram обручальное кольцо. Красавицу и ее избранника поздравляют с помолвкой.
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По слухам, Дени и Мария давно знакомы. Студентка МГИМО вхожа в семью Кристины Орбакайте и знакома с Аллой Пугачевой. Дени и Мария часто публиковали совместные фото, однако напрямую о своем романе не говорили. 

3 ноября Мария обнародовала два снимка. На одном можно увидеть шикарное кольцо, которое Марии подарил возлюбленный. На другом фото девушка обнимает парня, чье лицо не попало в кадр.  

Подписчики Марии поздравляют ее с помолвкой и желают семейного счастья. 

"Три года назад Кристина Орбакайте женила старшего сына Никиту. Теперь, похоже, очередь дошла до младшего наследника", - пишет "СтарХит"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от m.k. ✨ (@yourmaria)

Судя по фотографиям девушки в Сети, она увлекается конным спортом и теннисом, много путешествует и любит цветы. 

Дени - второй сын Кристины Орбакайте. Она родила его от чеченского бизнесмена Руслана Байсарова. Их отношения длились с 1997 по 2001 годы. У певицы также есть сын от музыканта Владимира Преснякова и дочь от предпринимателя Михаила Земцова.

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