В Подмосковье ликвидировали цех по производству поддельного алкоголя

Возбуждено несколько уголовных дел
Цех по производству поддельного алкоголя ликвидировали в Дмитровском районе Подмосковья, передает "ТВ Центр".
Там кустарным способом смешивали спирт с обычной водопроводной водой. Добавив ароматизаторы и красители, полученную смесь разливали в бутылки с этикетками известных брендов. В неделю злоумышленники получали более 10 тысяч литров алкоголя и реализовывали его по поддельным документам через крупные торговые сети.
С поличным задержаны трое приезжих. Еще два человека арестованы по подозрению в организации производства.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"