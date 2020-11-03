В Подмосковье ликвидировали цех по производству поддельного алкоголя

Возбуждено несколько уголовных дел

Цех по производству поддельного алкоголя ликвидировали в Дмитровском районе Подмосковья, передает "ТВ Центр".

Там кустарным способом смешивали спирт с обычной водопроводной водой. Добавив ароматизаторы и красители, полученную смесь разливали в бутылки с этикетками известных брендов. В неделю злоумышленники получали более 10 тысяч литров алкоголя и реализовывали его по поддельным документам через крупные торговые сети.

С поличным задержаны трое приезжих. Еще два человека арестованы по подозрению в организации производства.

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