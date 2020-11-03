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Музей космонавтики проведет квартирник с любимыми песнями

15:11
  • вторник
  • 03 ноября 2020

В Москве стартовала всероссийская акция "Ночь искусств"

3 ноября стартует "Ночь искусств". Спектакли, экскурсии, концерты, мастер-классы, выставки - пройдут онлайн, бесплатно и без предварительной регистрации, передает "ТВ Центр".

Программу при поддержке департамента культуры Москвы подготовили на любую аудиторию. Главных событий - три. На Казанском вокзале гостей ждет пятичасовой марафон игры на арфе в исполнении ведущих музыкантов. Они уверяют: этот инструмент универсален, сыграть на нем можно все - от классики до рока.

В Музее космонавтики устроят квартирник, но не обычный, а космический. Начнут с любимых старых песен, продолжат рэпом, а закончат концертом популярной певицы Манижи (Manizha). 

Ценители визуального искусства увидят, как всего за несколько часов обычное фойе превращается в арт-пространство.

"Вся программа будет доступна на artnight2020.moscow.ru, это наш сайт. Там можно найти любое мероприятие, их вообще у департамента культуры более 180. Там можно найти все, что угодно для детей и для взрослых", - рассказала замдиректора Московской дирекции массовых мероприятий департамента культуры Москвы Ольга Попкова.

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