В столичном метро запустили поезд "Хвосты и лапки"

Его запустили в поддержку бездомных животных

Самый добрый и очень нужный. По Арбатско-Покровской линии метро начал ходить необычный поезд - "Хвост и лапки".

Он посвящен бездомным животным, которые ищут семью. Первыми новые составы оценили четвероногие пассажиры, передает "ТВ Центр".

В вагонах организована фотовыставка кошек и собак. Под каждым портретом есть ссылка на анкету, где можно узнать не только возраст будущего питомца, но о его привычках и характере.

Пока поезд готовили к запуску, несколько животных уже нашли своих хозяев. И теперь рядом с их мордочками красуется наклейка - "Уже дома". Организаторы надеются, что такие надписи в скором времени будут под каждой фотографией.

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